EURO 2020 Elemeleri ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. İki isim arasındaki Dünya Kupası diyaloğu, toplantıya damga vurdu.

Avrupa Şampiyonası 2020 Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçta yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelesi öncesi Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Şenol Güneş ile Burak Yılmaz arasında yaşanan diyalog damga vurdu....



































