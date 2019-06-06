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Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

DÜNYACA ÜNLÜ PLAJDA İZDİHAM YAŞANDI, 3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 12:40
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Plajda İzdiham Yaşandı, 3 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu(9/10)5

9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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