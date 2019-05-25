DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİNDEN OLAN SU ALTI KAYNAKÇILARININ AYLIK KAZANCI 10 BİN LİRA
Dünyanın en zor ve ilginç mesleklerinden biri olan su altı kaynakçılığına son dönemde ilgi arttı. Denizin 40 metre altında basınç, karanlık ve soğuk, elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, deniz canlılarının oluşturduğu risklere karşı çalışan su altı kaynakç
Son yıllarda yapılan köprü, tüp geçit projeleri, offshore enerji aramaları, boru hatları gibi çalışmalar, su altı kaynakçılığına ilgiyi artırdı. Dünyanın en zor ve en riskli işlerinden biri olmasına rağmen bazı kişiler, bu meslek dalından para kazanıyor. Su altında risk oluşturacak faktörler derine inildikçe daha da artıyor....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Öğrencileri Döven Okul Müdürü, Görevden Alındı
- İzlediği Belgeselden Etkilenip Böğürtlen Ekti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
- Kardemir’Den Yerli Otomobile Yerli Çelik
- Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, ’Tutuklanırım’ Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu
- Hindistan’Da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
- Theresa May’İn Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti’Nin Olası Yeni Lider Adayları
- İran’Da 30 Yogacı Gözaltına Alındı
- Trump İstihbarat Örgütleri Hakkındaki Soruşturmayı Derinleştirdi
- Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar