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Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira
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Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira

DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİNDEN OLAN SU ALTI KAYNAKÇILARININ AYLIK KAZANCI 10 BİN LİRA

Dünyanın en zor ve ilginç mesleklerinden biri olan su altı kaynakçılığına son dönemde ilgi arttı. Denizin 40 metre altında basınç, karanlık ve soğuk, elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, deniz canlılarının oluşturduğu risklere karşı çalışan su altı kaynakç

Tarih : 25 Mayıs 2019, 18:20
Puan Ver : Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira(6/10)2

Son yıllarda yapılan köprü, tüp geçit projeleri, offshore enerji aramaları, boru hatları gibi çalışmalar, su altı kaynakçılığına ilgiyi artırdı. Dünyanın en zor ve en riskli işlerinden biri olmasına rağmen bazı kişiler, bu meslek dalından para kazanıyor. Su altında risk oluşturacak faktörler derine inildikçe daha da artıyor....

















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