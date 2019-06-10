İstanbul E-5 karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak kaza yapması sonucu taraflar birbirine girdi. Tekme, yumruk, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada şahıslardan biri, ayırmaya gelen sivil polis memuruna taşla saldırarak yere düşürdü. Memurun silahını çekmesiyle ortalığın daha da karıştığı kavgayı çevredeki vatandaşlar bitirdi....



































