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Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına Bakanlık itiraz etti

EBRU GÜNDEŞ HAKKINDA VERİLEN BERAAT KARARINA BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beykoz Kanlıca'daki tarihi yalıda kaçak bölümler nedeniyle yargılandığı davada şarkıcı Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

Tarih : 05 Haziran 2019, 00:30
Puan Ver : Ebru Gündeş Hakkında Verilen Beraat Kararına Bakanlık İtiraz Etti(6/10)2

Ebru Gündeş, Beykoz'da boşandığı eşi Rıza Sarraf'la kendisine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kKanunu'na muhalefet“ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 11 Mart'ta beraat etti.

ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Sarraf'ın dosyasını Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetti. Diğer sanık inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı....

















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