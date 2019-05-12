TV8'de Eser Yenenler'in sunumuyla ekranlara gelen EYS Show'a katılan Ece Seçkin, samimi açıklamalarda bulundu. Her bir klibi milyonlarca tık alan genç şarkıcı, kendisini dünya ünlü yıldız Jennifer Lopez'le karşılaştırdı.

JENNIFER LOPEZ'İ GEÇTİM

YouTube'daki şarkılarının tıklanmasının fake olduğu yorumlarını asla kabul etmediğini vurgulayan Seçkin, “Bakıyorlar Jennifer Lopez 60 milyon izlenmiş....



































