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Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!

EDİN DZEKO, INTER İLE ANLAŞMA SAĞLADI!

Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko, Inter ile anlaştı. İtalyan basını, transferin 15 milyon euroya bittiğini öne sürdü.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 19:20
Puan Ver : Edin Dzeko, Inter İle Anlaşma Sağladı!(9/10)5

Tatil için Türkiye'ye gelen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko, dün İstanbul'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine geçmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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