EDİN DZEKO’DAN, ’FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLACAK MISIN’ SORUSUNA TEK KELİMELİK CEVAP
Türkiye'ye gelen Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, “Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?“ sorusuna “Hayır“ yanıtını verdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'ya geldi. İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, “Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın“ sorusuna, “Hayır“ yanıtını verdi....
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