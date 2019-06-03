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EİB’nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı

EİB’NİN YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇI SAYISI BİNİ AŞTI

Türk ihracatçılarına seyahat özgürlüğü sağlayan yeşil pasaporta sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı sayısı bin 17'ye yükseldi.

Tarih : 03 Haziran 2019, 14:50
Puan Ver : Eib’Nin Yeşil Pasaportlu İhracatçı Sayısı Bini Aştı(10/10)6

Dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı hızla artıyor. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi yeşil pasaport sahibi olan ihracatçı sayısı 2019 yılı Mayıs sonu itibariyle bin 17 kişiye ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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