Emeklilerin gözü Temmuz zammında. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekliyor. Merkez Bankasının son anketinden bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 6,7 tahmini çıktı....



































