Ekrem İmamoğlu, canlı yayında açıklama yaptığı esnada YSK Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklamayı önüne bırakılan notla öğrendi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında açıklama yaptığı esnada YSK Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklamayı önüne bırakılan notla öğrendi. Notu okuduktan sonra konuşmasına ara veren İmamoğlu, “Benim verdiğim sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir“ dedi.

Kaynak: haberinburada....