Canlı yayında tekrar kameraların karşısına geçen İmamoğlu, kendisine iletilen bir notun ardından YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasını hatırlatarak “Benim verdiğim sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir“ dedi. İmamoğlu açıklamasının ardından, “Twitter biyografisini “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı- Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality“ olarak güncelledi.

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