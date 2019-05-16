23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak olan Ekrem İmamoğlu, FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın kendisi aleyhinde ifade vermeye zorlandığı iddiasını değerlendirdi. İmamoğlu, birkaç bakanın bu işin içerisinde olabileceğini iddia etti.

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