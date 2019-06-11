CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, artık bu kent emanet edilemez“ dedi. İmamoğlu, ulaşım, kreş, gıda ve israf gibi birçok konuda vaatlerini tek tek açıkladı....



































