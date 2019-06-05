CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada “18 günde çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim“ dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde halkın takdirini kazandığını belirterek, “18 günde yaptığımız hizmetlerle bile insanımızın gönlünde taht kurduk. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim“ diye konuştu....



































