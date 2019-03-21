İstanbul'un birçok alanda ihmal edildiğini belirten İmamoğlu, “İstanbul'un genelindeki ihmaller ya da şehre dönük yapılan ihanetler, Çekmeköy'ü de etkiliyor. En son aldığım üzücü haber de askeri alanı imara açıyorlar. Şimdi biz askeri alanları da imara açarsak, boşlukları konutlarla doldurursak, bu kente ihanet etmeye devam ederiz“ şeklinde konuştu....



































