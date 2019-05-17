İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB için bir başka aday olan Binali Yıldırım'a öğrenci akbili ve su indirimi konusunda göndermede bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen İmamoğlu, kartlarda indirim yapıldığını belirterek öğrencilere “Sakın kopya çekmeyin“