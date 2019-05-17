Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
Arda Turan, Fatih Terim’Den Özür Diledi İddiası!
Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
Son Dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nde Araç Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nden Yapılan Hatalı Geçişler İçin Af Getiren Teklif Yarın Meclis’E Geliyor

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a İndirim Göndermesi: Sakın Kopya Çekmeyin

EKREM İMAMOĞLU’NDAN BİNALİ YILDIRIM’A İNDİRİM GÖNDERMESİ: SAKIN KOPYA ÇEKMEYİN

İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB için bir başka aday olan Binali Yıldırım'a öğrenci akbili ve su indirimi konusunda göndermede bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen İmamoğlu, kartlarda indirim yapıldığını belirterek öğrencilere “Sakın kopya çekmeyin“

Tarih : 17 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu’Ndan Binali Yıldırım’A İndirim Göndermesi: Sakın Kopya Çekmeyin(6/10)2

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde alınan aylık öğrenci akbilinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesine gönderme yaptı. Öğrenciler ile bir araya gelen İmamoğlu, “Sakın kopya çekmeyin“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Ekrem  İmamoğlu’Ndan  Binali  Yıldırım’A  İndirim  Göndermesi  Sakın  Kopya  Çekmeyin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER