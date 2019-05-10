Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı!
Ak Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’In Ekibi ’Ekrem İmamoğlu’ İsmini Satın Aldı
Meteoroloji’Den 3 Bölgeye Kritik Uyardı! Fırtına Geliyor
Galatasaray, Douglas Transferinde Sona Geldi!
Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz
Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a Yanıt: Aday Olduğu İçin Mağdur Olmuş Olabilir

EKREM İMAMOĞLU’NDAN BİNALİ YILDIRIM’A YANIT: ADAY OLDUĞU İÇİN MAĞDUR OLMUŞ OLABİLİR

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın “Asıl mağdur benim“ açıklamasına cevap vererek “Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir“ dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 16:30
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu’Ndan Binali Yıldırım’A Yanıt: Aday Olduğu İçin Mağdur Olmuş Olabilir(6/10)2

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın “mağduriyet“ açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu, “Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir. “ dedi....

















Etiketler: Ekrem  İmamoğlu’Ndan  Binali  Yıldırım’A  Yanıt  Aday  Olduğu  İçin  Mağdur  Olmuş  Olabilir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER