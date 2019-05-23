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Ekrem İmamoğlu’nu Konuk Eden Ahmet Hakan: Dinle Beni Ey İki Taraf

EKREM İMAMOĞLU’NU KONUK EDEN AHMET HAKAN: DİNLE BENİ EY İKİ TARAF

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Tarafsız Bölge programına konuk alan Ahmet Hakan, yayınla ilgili açıklama yaptı. Hakan, “Dinle beni ey iki taraf. Ne yalakalık etmeye odaklı ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben“ dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 10:30
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu’Nu Konuk Eden Ahmet Hakan: Dinle Beni Ey İki Taraf(7/10)3

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iki gün önce CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programına dair açıklama yaptı. Yayının yarıda kesilmediğini söyleyen Hakan, “Dinle beni ey iki taraf. Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben....

















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