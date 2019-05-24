CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı bir programda ''CNN Türk'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum'' iddiasında bulundu. CNN Türk bu iddiayı, ''Kameramanlarımız görevinin başındadır'' açıklamasıyla yalanl

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda görev yapan dört kameramanın işten çıkarıldığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi. Söz konusu iddiaları CNN Türk'ten yalanlama gecikmedi. Açıklamada “Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır“ dendi....



































