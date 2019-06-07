Ekrem İmamoğlu’Nun Danışmanından Trt Açıklaması: Haberimiz Yok
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EKREM İMAMOĞLU’NUN DANIŞMANINDAN TRT AÇIKLAMASI: HABERİMİZ YOK


Ekrem İmamoğlu’nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok
Tarih : 07 Haziran 2019, 15:50
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu’Nun Danışmanından Trt Açıklaması: Haberimiz Yok(6/10)2

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşmasının TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacağı açıklanırken, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan konuya ilişkin çok konuşulacak bir açıklama geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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