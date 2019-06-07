AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşmasının TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacağı açıklanırken, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan konuya ilişkin çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Kaynak: haberinburada. ....