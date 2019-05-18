FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'a Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi için baskı yaptığı iddia edilen gazeteci Serhan Seyhan, Karaarslan ile cezaevinde görüşmesinin sebebini anlattı. İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu Seyhan, “Kaçak olduğu sürece tanıklık yaptığımız dosyada ilerleme kaydedilemedi. Bu sebeple kendisinin doğruları söylemesi konusunda görüşme yaptım“ dedi....



































