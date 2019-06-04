İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve medyanın 'İmamoğlu tokat attı' dediği Doğukan Keskin isimli genç AK Parti tarafından hazırlanan 'İstanbul'a sahip Çık' başlıklı tanıtım filminde rol aldı. Tanıtım filmi için mekan olarak ise tartışmanın yaşandığı pizzacı kullanıldı.

Kaynak: haberinburada....