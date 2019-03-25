2017-18 sezonunda Rabotnicki'den 180 bin euro'ya transfer edilen Eljif Elmas, Makedonya-Letonya maçında 2 gol birden atınca oyuncuyu takip eden dev kulüpler bir kez daha Fenerbahçe'yi yoklamaya başladı. Hakkında Liecester, Manchester City, Lyon iddiaları ortaya atılan genç yıldız için birçok takım yazılıp çizilse de Eljif'i Fenerbahçe'den isteyen ekibin aslında Cardiff City olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....