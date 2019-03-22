Makedonya Milli Takımı'nın Letonya'yı 3-1 mağlup ettiği EURO 2020 Elemeleri grup maçında oyuna 23. dakikada giren ve 2 gol ile yıldızlaşan Fenerbahçeli Eljif Elmas için maçı takip eden socutlar olumlu rapor verdi.

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