Tüm emeklilere her ay verilen maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede artış gündemde. Ek ödeme yüzde 9 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 42 ile 269 lira arasında yükseliş yaşanacak.

Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Halen maaşı bin 224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme verilirken, bu oranların artırılması gündemde. Ek ödeme yüzde 9'a çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 42 ile 269 lira arasında artış olacak....



































