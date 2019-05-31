Bursa Yenişehir'de yaşayan emekli öğretmen İbrahim Gönteki (64) yıllardır doğadan topladığı taşları biriktirerek koleksiyon yapıyor. Evinde10 binin üzerinde taşı bulunan Gönteki, milyonlarca yıl öncesine ait taşlara ise gözü gibi bakıyor.