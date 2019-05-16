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Emeklilere Akılalmaz Tuzak! İndirimli Kömür Yalanıyla 4,4 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

EMEKLİLERE AKILALMAZ TUZAK! İNDİRİMLİ KÖMÜR YALANIYLA 4,4 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

İndirimli kömür alma yalanı ile 151 emekliyi 4,4 Milyon dolandıran 10 kişi İzmir polisinin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Tarih : 16 Mayıs 2019, 18:00
Puan Ver : Emeklilere Akılalmaz Tuzak! İndirimli Kömür Yalanıyla 4,4 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar(9/10)5

İzmir'de indirimli kömür satın alma yalanıyla emeklilere para verip, yüksek miktarlı senet imzalattıkları iddia edilen 10 kişi, gözaltına alındı. Bazıları emekli derneğinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, imzalattıkları senetlerle bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 TL borçlandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi....

















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