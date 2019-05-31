EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATIRILDI
Emeklilerin biner liralık bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta yatırılacağı açıklanmıştı. Bugün yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahiplerine toplamda 10,7 milyar lira ödeme yapıldı.
Bayramın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle, 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği erkene çekilmiş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildirmişti. Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçında İki Taraftar Gözaltına Alındı
- Bakan Kurum: Engellilere Uygun Projelendirilmemiş Binaya Ruhsat Verilmeyecek
- 8 Maç Ceza Alan Hasan Şaş: Duvarda Adalet Yazıyor Ona Gülüyorum
- Hatay’Da Havaların Isınmasıyla Haytalı Tatlısı Yoğun İlgi Görüyor
- Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez İle Anlaştı
DÜNYA HABERLERİ
- Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
- Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye
- Trump’Tan Meksika’Ya Ek Gümrük Vergisi: Göçmen Problemi Çözülmezse Yüzde 25’E Çıkacak
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar