EMEKLİLERİN BİN LİRALIK BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Geçen yıl 15-17 Haziran'a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran'da ödendi....
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