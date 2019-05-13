Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Geçen yıl 15-17 Haziran'a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran'da ödendi....



































