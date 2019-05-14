Türkiye Emekliler Derneği, memurlara ödenen aile yardımını emeklilere de ödenmesini gündeme getirdi. Talep kabul edilirse emeklilere ek olarak aylık 344 lira ödenecek.

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek....



































