TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesine emeklilerin başvurusu bugün başladı. Bu haktan yararlanmak isteyen emekliler 5 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecek.

TOKİ'nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin ucuz sosyal konut için başvurular sürüyor. Konutlara 200 binin üstünde başvuru yapıldı. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerindeki yoğunluk bunu gözler önüne seriyor....



































