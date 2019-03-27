Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya devam ediyor. Normal başvurular için talep toplama süreci tamamlanırken, dün emekli başvuruları alınmaya başlandı. Evi olmayıp da fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularla ilgili detayları araştırmaya başladı....



































