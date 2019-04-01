12 milyondan fazla emekli bu yaz iki ayrı ikramiye ile 2 bin lirayı hesabında görecek. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı alırken Memur emeklileri hem zam hem enflasyon farkına kavuşacak.

Emekliler için bu yaz önemli ödemelerin olduğu bir dönem haline gelecek. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye alacak olan emekliler ayrıca Temmuz ayından sonra da maaş artışı yaşayacak. Maaş artışı memur emeklileri için çifte zam anlamına da geliyor....



































