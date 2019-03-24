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Emekliye İkramiye Müjdesi! Tutar 102 Lira Artabilir

EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ! TUTAR 102 LİRA ARTABİLİR

Bin liralık bayram ikramiyesinde artış gündemde. TÜED, 'Artışlar emekli aylıklarına endekslensin' dedi. Talep hayata geçtiğinde ikramiye tutarı 6 ayda bir yükselecek, emekliye mayıs ayında bin 102 lira ödenecek.

Tarih : 24 Mart 2019, 10:20
Puan Ver : Emekliye İkramiye Müjdesi! Tutar 102 Lira Artabilir(7/10)3

Yaklaşık 12,3 milyon emekli geçen yıl çıkarılan yasa ile yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, “İkramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin“ talebini gündeme taşıdı....

















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