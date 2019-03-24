Bin liralık bayram ikramiyesinde artış gündemde. TÜED, 'Artışlar emekli aylıklarına endekslensin' dedi. Talep hayata geçtiğinde ikramiye tutarı 6 ayda bir yükselecek, emekliye mayıs ayında bin 102 lira ödenecek.

Yaklaşık 12,3 milyon emekli geçen yıl çıkarılan yasa ile yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, “İkramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin“ talebini gündeme taşıdı....



































