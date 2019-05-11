Mustafa Sandal ile evliliklerini bitiren ünlü şarkıcı Emina Jahovic'in yıllar içerisinde estetik masrafı için kullandığı bütçe dudak uçuklattı. Jahovic'in yıllar içinde değişimi için 202 bin 500 TL harcadığı ortaya çıktı!

Mustafa Sandal'dan boşanan Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in yıllar içindeki estetik masrafı pahalıya patladı.

202 BİN 500 TL'Yİ GEÇTİ

Sırp basını yüzüne yaptırdığı dokunuşlarla bambaşka bir görünüme kavuşan 37 yaşındaki Jahovic'in bu işlemler için harcadığı parayı yazdı. Dudaklarına dolgu, burnuna birkaç kez estetik yaptıran ve elmacık kemiklerini belirginleştiren Jahovic'in yüzüne yaptığı harcamaların 30 bin euroyu yani 202 bin 500 TL'y geçtiğini iddia edildi....



































