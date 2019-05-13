Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım ile fotoğrafını paylaşıp, “Bugün seni görmek güzeldi baba“ notunu düştü.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından eski başkan Aziz Yıldırım'la fotoğrafını paylaşarak, “Bugün seni görmek güzeldi baba“ yorumunu yaptı.

Kaynak: haberinburada. ....