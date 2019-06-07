EMNİYET MÜDÜRÜNÜ BİLE ÜRKÜTTÜ! ’42 YILLIK POLİSİM BÖYLE VAHŞET GÖRMEDİM’
Rum Milli Muhafız Ordusu teğmeni Nikos Metaksas'ın 7 kurbandan 6'ncısının cesedi bulundu. Rum kesimi lideri Anastasiadis'e bilgi veren emniyet müdürünün “42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum“ sözleri ise kurbanlara yapılan işkencen
Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) teğmeni Nikos Metaksas'ın seri cinayetler işlediğinin ortaya çıkmasıyla başlayan soruşturmada önceki gün 7 kurbandan 6'ncısının cesedi bulundu. Kurbanlardan 29 yaşındaki Maricar Valtez'e ait ceset Rum kesiminde kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya dönen rengi nedeniyle 'Kırmızı Göl' adı verilen gölde bavulun içerisinde çürümüş olarak bulundu. Valtez'in ellerinin yanında tüm vücudunun da iplerle sarıldığı belirlendi....
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