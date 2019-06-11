TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde emniyet şeridinde giden motosikletli, iki kaza atlattı. Başına pet şişe atılan motosikletli, o anları kask kamerasıyla kaydetti.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde giden motosikletlin başına gelmeyen geldi. Seyir halinde olan bir araçtan atılan pet şişe kafasına çarpan genç, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı. Ölümden dönen genç olanlara tepki gösterirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı....



































