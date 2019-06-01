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EMRE BELÖZOĞLU: 1 SENE DAHA OYNAMAK İSTİYORUM, OLMAZSA FUTBOLU BIRAKACAĞIM


Emre Belözoğlu: 1 sene daha oynamak istiyorum, olmazsa futbolu bırakacağım
Tarih : 01 Haziran 2019, 18:30
Puan Ver : Emre Belözoğlu: 1 Sene Daha Oynamak İstiyorum, Olmazsa Futbolu Bırakacağım(6/10)2

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Emre Belözoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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