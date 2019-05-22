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Emre Belözoğlu, Gelecek Sezon İçin Fenerbahçe Kararını Verdi İddiası

EMRE BELÖZOĞLU, GELECEK SEZON İÇİN FENERBAHÇE KARARINI VERDİ İDDİASI

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Kulübü, takımda gidecek isimlere büyük ölçüde karar verildi. Sarı lacivertli ekipte asıl sürpriz ise Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakırsa, kulübe geri dönme kararı vermesi oldu.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 16:20
Puan Ver : Emre Belözoğlu, Gelecek Sezon İçin Fenerbahçe Kararını Verdi İddiası(9/10)5

Bu sezon beklenenin uzağında kalarak taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'nin kadrosunda büyük bir değişim olması bekleniyor. Tam 13 futbolcusunun sözleşmesi biten sarı lacivertlilerde transfer dönemi yoğun geçecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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