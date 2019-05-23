Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Emre Belözoğlu gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakmak istiyor“ diyerek transferi duyurmuştu. İşte transferin perde arkası ve Ersun Yanal ile Emre arasında yapılan telefon görüşmesinin detayları..