EMRE BELÖZOĞLU, VOLKAN DEMİREL İÇİN DEVREYE GİRDİ! YÖNETİMİN FİKRİ DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'nin sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Volkan Demirel için sürpriz bir gelişme yaşandı. Ersun Yanal'ın kalmasını istediği Volkan Demirel için olumlu yaklaşmayan yönetimin tavrını Emre Belözoğlu değiştirdi.
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kalmasının perde arkasına ulaşıldı. Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 17 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'in yuvada kalmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sağladı.
Kaynak: haberinburada....
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