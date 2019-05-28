Fenerbahçe'nin sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Volkan Demirel için sürpriz bir gelişme yaşandı. Ersun Yanal'ın kalmasını istediği Volkan Demirel için olumlu yaklaşmayan yönetimin tavrını Emre Belözoğlu değiştirdi.