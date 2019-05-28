Geçtiğimiz Günlerde Satışa Çıkan Rage 2 Oyunu İncelemesi! İşte Tüm Merak Edilenler
Nazım Sangare: Şenol Güneş’İ Anlıyorum, Türk Tipim Yok
Everton, Kagawa’Yı Kadrosuna Katmak İstiyor
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan’A Övgü Yağdırdı
Minik Ecrin’İn Ölümüyle İlgili Kan Donduran Gelişme: Üvey Amca Takibe Alındı!
Tottenham-Liverpool Maçı Şifresiz Yayınlanacak
Emre Belözoğlu, Volkan Demirel İçin Devreye Girdi! Yönetimin Fikri Değişti
Maltepe’De Minibüs Şoförü Aracını Ateşe Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Pençe Harekatı Mesajı
Son Dakika! İstanbul’Da Alibeyköy Barajı’Na Giren 2 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
Takımı Küme Düşen Ozan Kabak, Bayern Münih Yolcusu
Kiraz İhracatında Yüzde 20 Artış Bekleniyor
Tbmm Ziyaretçi Kapılarına Yüz Tanıma Sistemi Yerleştirilecek
Fincanı 75 Dolardan Satılan Kahve Çelik Kasada Saklanıyor
Galatasaray’Da Sinan Gümüş Dönemi Sona Erdi
15 Temmuz Gazisi Eski Emniyet Müdürü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’Nde Kritik Göreve Atandı
Başakşehir, Slimani’Nin Peşinde İddiası
Sigortacılardan Aracıyla Bayram Tatiline Çıkacaklara Uyarı: Poliçelerinizi Kontrol Edin
Sapığın Zihinsel Engelli Genç Kızı Taciz Ettiği An Kamerada!
Hakurk’A Pençe Darbesi! Hedefler Tam İsabetle Vuruldu

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel için devreye girdi! Yönetimin fikri değişti

EMRE BELÖZOĞLU, VOLKAN DEMİREL İÇİN DEVREYE GİRDİ! YÖNETİMİN FİKRİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Volkan Demirel için sürpriz bir gelişme yaşandı. Ersun Yanal'ın kalmasını istediği Volkan Demirel için olumlu yaklaşmayan yönetimin tavrını Emre Belözoğlu değiştirdi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 16:10
Puan Ver : Emre Belözoğlu, Volkan Demirel İçin Devreye Girdi! Yönetimin Fikri Değişti(9/10)5

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kalmasının perde arkasına ulaşıldı. Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 17 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'in yuvada kalmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Emre  Belözoğlu  Volkan  Demirel  İçin  Devreye  Girdi  Yönetimin  Fikri  Değişti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER