A Milli Takımımızın, dün İzlanda havalimanında yaşadıkları tüm dünyada olay olmuştu. İlk olarak saatlerce havalimanında bekletilen oyuncular ve teknik heyet ardından şok bir olayla karşıya kalmıştı. Bir kişi, kaptanımız Emre Belözoğlu röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatmıştı....



































