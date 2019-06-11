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Emre Belözoğlu’Na Fırça Uzatan Corentin Siamang, Türkiye Forması Giyip Özür Diledi!
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Emre Belözoğlu’na fırça uzatan Corentin Siamang, Türkiye forması giyip özür diledi!

EMRE BELÖZOĞLU’NA FIRÇA UZATAN CORENTİN SİAMANG, TÜRKİYE FORMASI GİYİP ÖZÜR DİLEDİ!

İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang, “Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi.“ diyerek özür diledi.

Tarih : 11 Haziran 2019, 21:20
Puan Ver : Emre Belözoğlu’Na Fırça Uzatan Corentin Siamang, Türkiye Forması Giyip Özür Diledi!(8/10)4

A Milli Takımımızın, dün İzlanda havalimanında yaşadıkları tüm dünyada olay olmuştu. İlk olarak saatlerce havalimanında bekletilen oyuncular ve teknik heyet ardından şok bir olayla karşıya kalmıştı. Bir kişi, kaptanımız Emre Belözoğlu röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatmıştı....

















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