Sosyal medyada Türk kullanıcıların özellikle bulmak için çok uğraştığı kişinin kimliği sonunda ortaya çıktı. Skandala imza atan kişinin Corentin Siamang olduğu söyleniyor. Siamang, sosyal medya hesapları Twitter'da açık bir şekilde paylaşılıyor....



































