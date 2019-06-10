EMRE BELÖZOĞLU’NA FIRÇA UZATAN KİŞİNİN CORENTİN SİAMANG OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Sosyal medyada Türk kullanıcıların özellikle bulmak için çok uğraştığı kişinin kimliği sonunda ortaya çıktı. Skandala imza atan kişinin Corentin Siamang olduğu söyleniyor. Siamang, sosyal medya hesapları Twitter'da açık bir şekilde paylaşılıyor....
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