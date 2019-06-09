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Emre Mor’un Milli maç oynanırken yaptığı paylaşım olay oldu!

EMRE MOR’UN MİLLİ MAÇ OYNANIRKEN YAPTIĞI PAYLAŞIM OLAY OLDU!

A Milli Takımızın Fransa ile oynadığı maç sırasında Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Tarih : 09 Haziran 2019, 02:00
Puan Ver : Emre Mor’Un Milli Maç Oynanırken Yaptığı Paylaşım Olay Oldu!(9/10)5

A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor'un Instagram'dan yaptığı paylaşım tepki gördü. İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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