A Milli Takımızın Fransa ile oynadığı maç sırasında Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor'un Instagram'dan yaptığı paylaşım tepki gördü. İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada....