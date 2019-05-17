Celta Vigo'da milli oyuncu Emre Mor'un, ayak bileğinden sakat olmasına rağmen koşarak havuza atladığı görüntüler tepki topladı.

Celta Vigo'da oyuncuların yaşadığı sıkıntılar yok artık dedirtti. İspanya La Liga'da son haftaya girilirken, Celta Vigo'nun üst üste şanssızlıklar yaşadığı ortaya çıktı. Marca Gazetesi'nde yer alan haberde,milli futbolcu Emre Mor'un da dahil olduğu sakatlar ve eksikler kervanı öne çıkarıldı....



































