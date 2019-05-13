Süper Ligin 33. haftasında belkide Süper Ligde şampiyonu belli edecek maçta 66'şar puana sahip iki takım Galatasaray ve Medipol Başakşehir karşılaşacak. Başakşehir'in, Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'ndan iyi haber