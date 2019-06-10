İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
Kinsey Wolanski’Den İtiraf: Liverpoollu Yıldızlar Flört Dolu Mesajlar Attı
Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
Canlı Yayın İçin İsmail Küçükkaya’Nın Seçilmesi Sosyal Medyayı Salladı
Ortak Canlı Yayın Açıklamasından Sonra İmamoğlu’Ndan İlk Yorum: Büyük Keyif Alacağım
İzlanda Futbol Federasyonu’Ndan Skandal Açıklama: Türk Oyuncular Abartıyor
Emre’Ye Tuvalet Fırçası Uzatan Kişinin Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim
Son Dakika! İmamoğlu-Yıldırım Ortak Canlı Yayınının Tüm Detayları Kesinleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tff Başkanı Nihat Özdemir İle İzlanda Hakkında Görüştü
Japonya F-35’İnin Düşüş Nedenini Açıkladı: Baş Dönmesi!
Kilosu Etten Pahalı, Köylülerin Geçim Kaynağı Oldu
İspanya’Da Uyuşturucu Operasyonu! Bu Yöntem Şeytanın Aklına Gelmez
A Milli Takım’In İzlanda Uçağında Büyük Fedakarlık!
’Tecavüzcü Bu’ Diye Bağırıp Sokak Ortasında Bıçaklayıp Dövdüler!
Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzlanda’Ya Gidiyor
5 Aylık Enflasyona Göre Emekliler 56 İle 269 Lira Arasında Zam Alacak
Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Ortak Yayını İçin Adres Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
Uğur Dündar’Dan Canlı Yayın Açıklaması: Bu Ortamda Gazetecilik Yapılmaz

Emre’ye tuvalet fırçası uzatan kişinin yeni görüntüsü ortaya çıktı

EMRE’YE TUVALET FIRÇASI UZATAN KİŞİNİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

A Milli Takım'ın, EURO 2020 Elemelerinde İzlanda ile oynayacağı maç öncesinde İzlada'da gördüğü muamele büyük tepki çekti. Türkiye kafilesinin yaklaşık 3 saat havaalanında tutulması yetmezmiş gibi bir de Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatıldı. Fırçayı

Tarih : 10 Haziran 2019, 15:20
Puan Ver : Emre’Ye Tuvalet Fırçası Uzatan Kişinin Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı(8/10)4

İzlanda ile yaşanan tarihi krizin yanı sıra İzlandalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması oldu. Tuvalet fırçası tutan kişinin akıl sağlığından şüphe edilirken, kendisini kayıt altına alırken de mikrofon olarak tuvalet fırçasını ağzına sokmaya çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Emre’Ye  Tuvalet  Fırçası  Uzatan  Kişinin  Yeni  Görüntüsü  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER