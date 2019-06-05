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Emsal Karar: İptal Edilen Uçuşların Bilet Ücreti Acentadan Tahsil Edilemeyecek
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Emsal karar: İptal edilen uçuşların bilet ücreti acentadan tahsil edilemeyecek

EMSAL KARAR: İPTAL EDİLEN UÇUŞLARIN BİLET ÜCRETİ ACENTADAN TAHSİL EDİLEMEYECEK

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

Tarih : 05 Haziran 2019, 14:10
Puan Ver : Emsal Karar: İptal Edilen Uçuşların Bilet Ücreti Acentadan Tahsil Edilemeyecek(6/10)2

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Emsal kararla birlikte iptal edilen uçuşların bilet ücreti acentadan tahsil edilemeyecek....

















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